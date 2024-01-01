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> Журналистское расследование куда обратиться

Журналистское расследование куда обратиться

«Необходимо журналистское расследование куда обратиться?» Часто возникающий вопрос. Агентство судебной информации «Громкое дело» проводит журналистские расследования с 2008 года. Наши специалисты обладают значительным опытом в сфере подготовки статей, фильмов, досье и других журналистских материалов.

С целью усиления компетенции в 2020 году на базе агентства судебной информации был создан собственный центр журналистский расследований, который объединил опыт и экспертизу профильных специалистов. Также среди наших партнеров авторитетные детективные агентства и частные детективы.

Наш центр журналистских расследований может не только организовать журналистское расследование, но и обеспечить публикацию расследования в СМИ и социальных сетях. В нашем арсенале все популярные телеканалы, информационные агентства, авторитетные интернет-издания, радиостанции, а также социальные сети и блогеры.

Услуги:

Теперь вы знаете ответ на вопрос: «Журналистское расследование куда обратиться?». Всем своим клиентам мы гарантируем прозрачное ценообразование и адекватные расценки на оказываемые услуги высокого класса.

Телефон: +7 (916) 902 00 80
E-mail: info@gromkoedelo.ru

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