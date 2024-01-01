29 Января, Среда $97.97€101.6

Главная > Журналистское расследование куда обратиться

Журналистское расследование куда обратиться

«Необходимо журналистское расследование куда обратиться?» Часто возникающий вопрос. Агентство судебной информации «Громкое дело» проводит журналистские расследования с 2008 года. Наши специалисты обладают значительным опытом в сфере подготовки статей, фильмов, досье и других журналистских материалов.

С целью усиления компетенции в 2020 году на базе агентства судебной информации был создан собственный центр журналистский расследований, который объединил опыт и экспертизу профильных специалистов. Также среди наших партнеров авторитетные детективные агентства и частные детективы.

Наш центр журналистских расследований может не только организовать журналистское расследование, но и обеспечить публикацию расследования в СМИ и социальных сетях. В нашем арсенале все популярные телеканалы, информационные агентства, авторитетные интернет-издания, радиостанции, а также социальные сети и блогеры.

Услуги:

Постановка целей и задач расследования;

План мероприятий – порядок действий для получения доказательств;

Сбор и обработка первичной информации;

Работа с источниками (документы, публикации в прессе, опрос свидетелей и т.п.);

Систематизация собранной информации;

Юридическая экспертиза (проверка юристом собранной информации);

Подготовка итогового материала журналистом и публикация расследования.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: «Журналистское расследование куда обратиться?». Всем своим клиентам мы гарантируем прозрачное ценообразование и адекватные расценки на оказываемые услуги высокого класса.

Имя*: Контактный номер*: E-mail: Сообщение: Прикрепить файл:

Телефон: +7 (916) 902 00 80

E-mail: info@gromkoedelo.ru



